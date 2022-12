Andere Pläne: James McAvoy gibt Karriere-Pause bekannt

"Ich habe ziemlich viel Arbeit [in die Schauspielerei] reingesteckt und ich liebe es. Aber ich will nicht leben, um zu arbeiten", sagte McAvoy. "Die Branche ist großartig und sie hat mir ein erstaunliches Leben beschert. Aber sie lebt von der Opfernatur der Leistung. Die Filmindustrie oder die Fernsehindustrie, sie verbrauchen dich nur."

In Zukunft wolle er nicht mehr all seine Tage am Set verbringen, sondern versuchen, vom Gas zu steigen, um ein "präsenteres Familienmitglied" zu sein.