"Katastrophe": Amira Pocher spricht erstmals über Flucht aus ihrem Haus

Auch an den Tag, an dem sie sich zusammen mit ihrer Familie von dem immer weiter steigenen Wasser in Sicherheit bringen musste, erinnerte sich Amira Pocher: "Ab einem gewissen Zeitpunkt war es nicht mehr möglich, gegen das Wasser anzukämpfen und es strömte bis ins Erdgeschoss."

"Ich habe dann nur noch meine Kinder und paar Klamotten gepackt und lief barfuß die Straße lang, um uns ins Hotel zu retten", so die zweifache Mutter.

Im Hotel mussten die Pochers aber zum Glück nicht lange bleiben, denn Pietro Lombardi bot ihnen seine Unterstützung an. "Natürlich hätten sie in ein Hotel gehen können. Aber: Wer will denn monatelang im Hotel leben? Das ist eine Qual, die Kinder gehen kaputt. Ich habe ihm also gesagt: Hier ist mein Schlüssel", erzählte der ehemalige DSDS-Star auf Instagram.