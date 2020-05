Amber Heard trauert um ihre Mutter

"Mein Herz ist gebrochen und ich bin am Boden zerstört über den Verlust meiner Mutter. Sie hat uns einfach viel zu früh verlassen", hieß es von US-Schauspielerin Amber Heard am Sonntag auf Instagram. Die 34-Jährige trauert um ihre Mutter Paige Heard, die kürzlich am Alter von 63 Jahren verstarb.

Abschiedsworte an geliebte Mutter

Heard postete alte Fotos von sich und ihrer Mutter. Auch ihr Vater, David Heard, ist auf einem der Bilder zu sehen. "Ihr unerschütterliches, offenes Herz machte sie zur schönsten Frau, die ich je gekannt habe. Es ist schwer vorstellbar und noch schwieriger zu sagen, aber ich bin wirklich glücklich, ihre Tochter gewesen zu sein und das Geschenk erhalten zu haben, dass das Licht, das sie auf alle schien, fast 34 Jahre lang auf mich gefallen ist", schrieb sie dazu. Des Weiteren bedankte sie sich bei Freunden und Familie für deren Unterstützung.