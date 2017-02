Amal Clooney: Darauf muss sie jetzt verzichten

Jetzt, da sie zum ersten Mal Eltern werden, ändert sich so einiges für Amal und George Clooney. Nicht nur das Anwesen im britischen Berkshire wird einem 12,5 Millionen-Umbau unterzogen, um es sicherer und kindertauglicher zu machen (dazu mehr). Amal Clooney hat schon einmal ihre Ernährung zugunsten der Schwangerschaft umgestellt. Nun verriet George Clooney, dass er und seine Frau ihren Kindern zuliebe auch ihre Reisegewohnheiten geändert haben.

Amal verzichtet auf gefährliche Reisen

Amal Clooney hatte sich zuletzt gegen den Menschenhandel im Irak eingesetzt. Auch George ist als Schauspieler und politischer Aktivist viel unterwegs. Krisengebiete wolle das Paar künftig jedoch meiden.

"Wir haben uns entschieden, verantwortungsbewusster zu sein und Gefahren zu vermeiden", erzählte George Clooney der französischen Zeitschrift Paris Match. "Ich werde weder in den Südsudan oder in den Kongo zurückkehren. Amal wir nicht in den Irak gehen und Orte vermeiden, wo sie nicht willkommen ist."

Momentan wohnen die Clooneys überwiegend in ihrem Schloss in England. Auf's Reisen werde das Paar aber auch in Zukunft nicht komplett verzichten.

"Wir haben das Glück in drei Ländern zu leben: Italien, Amerika und England. Wenn die Kinder in die Schule kommen, werden wir uns wohl entscheiden müssen. Bis dahin sind wir je nach unseren Zeitplänen hier und dort", erzählte Clooney.

Bei dieser Gelegenheit plauderte der 55-Jährige auch Details über seinen Beziehungsalltag mit Amal aus: "Die Leute denken zwar, wir sind nie zusammen, aber wir sind nie für mehr als eine Woche getrennt."

George und Amal Clooney sind seit 2014 verheiratet. Ihre Zwillinge sollen im Juni zur Welt kommen.

