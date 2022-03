Amal Clooney äußert sich zu Scheidungsgerüchten

Offenbar könnte es privat nicht besser laufen bei der Anwältin und dem Hollywoodstar.

"Es ist eine Freude, die ich mir nie hätte vorstellen können", sagte Amal Clooney über ihr Leben als Mutter und Ehefrau. "Ich fühle mich so glücklich, eine große Liebe in meinem Leben gefunden zu haben und Mutter zu sein – so bekomme ich mein Gleichgewicht."