Alyssa Milanos Onkel nach Autounfall auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen

Während sich Schauspielerin Alyssa Milano ("Charmed") zuhause von ihrem Autounfall vergangene Woche in Los Angeles erholt, soll ihr Onkel Mitchell Carp noch auf lebenserhalte Maßnahmen angewiesen sein. Wie unter anderem das Branchenmagazin Deadline unmittelbar nach dem Vorfall schrieb, ging man davon aus, dass er am Steuer während der Fahrt einen Herzanfall erlitten hat, was Milano inzwischen auch bestätigt hat. Aktuell wird er medizinisch betreut.

In einem Video, das sie am Montag auf der Plattform TikTok und auf Twitter veröffentlichte, gab Milano an, dass ihr Onkel immer wieder das Bewusstsein verliere und auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen sein. "Mein Bruder war gestern dort und spielte ihm ein paar Oldies vor und sein ganzer Körper begann sich zu bewegen. Er hat das wirklich geliebt", so die Schauspielerin, die sich in dem Clip auch beim Pflegepersonal und alle "Gebete" bedankt. "Onkel Mitch" habe noch einen langen Weg vor sich, so Milano.