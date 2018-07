Alter Schwede: So cool ist "Iceman" Victor Lindelöf

In Stockholm war es am vergangenen Wochenende unmöglich, an den Lobeshymnen für Schwedens Nationalspieler Victor Lindelöf vorbeizukommen. Und das nicht nur in Bezug auf seine rasante Entwicklung auf dem Feld, sondern auch in seiner anhaltenden Demut gegenüber dem Fußballspiel. Sein Kollege Zlatan Ibrahimovic (36) wird in Schweden wohl immer ein Nationalheld bleiben, doch Lindelöf ist einer der wichtigsten Spieler der neuen Fußball-Generation und am besten Weg der "Ronaldo" Skandinaviens zu werden.