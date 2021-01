Als der Bildschirm böse wurde: 40 Jahre "Denver Clan"

In Deutschland und ebenso in Österreich saßen etwa bis zu 50 Prozent aller verfügbaren Zuschauer gebannt vor dem Inbegriff an Intrigantentum und vor der Inszenierung von niedrigsten Instinkten in höchsten Kreisen. „Dynasty“, so der Originaltitel des „Denver Clans“, strotzte vor Heimtücke letztlich armer Reicher – „gekrönt“ von einer vorweggenommenen trumpesken Figur, dem „Biest“ Alexis.

Diese Rolle holte damals die bereits leicht abgewohnte Britin Joan Collins (heute 87) aus dem Souterrain ihrer Karriere, nachdem Sophia Loren (heute 86) abgewunken hatte.

Auch ihre gutmenschliche Gegenspielerin war nur zweite Wahl: Linda Evans (heute 78), Nachfolgerin als Ehefrau des alten weisen Knaben, Öl-Magnat Blake Carrington (von John Forsythe, 2010 mit 92, statt vom ursprünglich gecasteten George Peppard gespielt), sprang über Nacht, für Angie Dickinson (heute 89) ein.

Die Serie war aberwitzig, aber witzig. Die tollsten Kapriolen schlugen die Drehbuchautoren: So kam es im Finale der fünften Staffel zum „Moldawien-Massaker“. Die Hochzeit von Catherine Oxenberg (heute 59) mit einem Prinzen wird von Terroristen getrübt, alle Akteure werden durchsiebt und bleiben leblos liegen.

Die Serie ging weiter. Nur zwei Nebenfiguren starben. Sie hatten zuviel Gage verlangt ...