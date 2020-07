Kult-Film mit Julia Roberts und Richard Gere „Pretty Woman“ ist 30

Gefährliches Bad

Die berühmte Intimszene in der Badewanne sorgte dafür, dass Julia Roberts’ rote Mähne die Farbe einbüßte. Zudem schwoll ihr vor Aufregung eine Stirnader an, die Gere und Regisseur Marshall mühsam wegmassierten.

Teures Halsband

Das Geschmeide, das Gere Roberts schenkt, kostete eine Viertelmillion Dollar und wurde rund um die Uhr bewacht.

Billiger Mantel

Der leuchtend rote Überzieher von Vivian wurde für schlappe 30 Dollar in einem Ramschladen erworben. Das „einschlägige“ Berufsoutfit stammt von Cerruti.

Lebenslange Freundschaft

Richard Gere und Julia Roberts blieben seit „Pretty Woman“ enge Freunde, obwohl oder weil sie nie eine Affäre hatten.

Spendabler Regisseur

Weil Produzent Disney keine Gage für den hinreißenden Darsteller des Hotelmanagers, der Vivian die feinen Manieren beibringt, Hector Elizondo, locker machen wollte, zahlte Regisseur Marshall die Summe aus eigener Tasche, bekam sie später zurück.

Unhappy End

Nach dem ursprünglichen Drehbuch wäre Vivian wieder in der Gosse gelandet und an einer Überdosis Kokain gestorben.

Happy End

Roberts (in zweiter Ehe) und Gere (in dritter Ehe) sind jeweils privat in allerbesten Händen.