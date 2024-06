"Alles was zählt"-Schauspieler Marc Dumitru ist Vater geworden

"Was lange währt, wird endlich gut - und es könnte besser nicht sein. Wir sind jetzt zu dritt und überglücklich", schrieb der 38-Jährige am Donnerstag zu einem Instagram-Foto.

Das Baby sei vor wenigen Tagen gesund auf die Welt gekommen, teilte seine Agentur mit. Der Name des kleinen Buben werde noch nicht verraten. "Meiner Frau und unserem Kleinen geht es gut, wir sind überglücklich", wurde er weiter zitiert. "Ich freue mich so darauf, endlich mit dem Kleinen zu Hause anzukommen und ihn kennenzulernen."

In der Daily-Soap "Alles was zählt" spielt Dumitru den Anwalt Kilian Reichenbach. Privat ist er nach RTL-Angaben seit 2018 mit seiner Frau Kristina verheiratet und lebt in Düsseldorf.