Alles über Harrys und Meghans heimliche romantische Reise nach Portugal

Nachdem sich die Sussexes bei den Invictus Games in Düsseldorf erstmals seit längerer Zeit wieder als starkes Power-Duo in der Öffentlichkeit präsentiert hatten, sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan nach dem Ende der Sportveranstaltung noch einen Abstecher nach Portugal gemacht haben, bevor sie sich zurück in die Vereinigten Staaten begaben.

Harry und Meghan: Heimlicher Urlaub in Portugal

Sobald die vom Prinzen ins Leben gerufene Veranstaltung in Deutschland zu Ende ging, machte sich das Paar am 16. September angeblich auf den Weg für einen Blitz-Besuch in Portugal, berichtet das portugiesische Magazin Nova Gente.

➤ Lesen Sie hier mehr: Böses Gerücht um Herzogin Meghans plötzlichen Gewichtsverlust