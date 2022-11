Alles aus: Johnny Depp trennt sich von Amal-Clooney-Lookalike

Ihre Beziehung wurde zwar nie offiziell bestätigt, Medienberichten zufolge sollen Johnny Depp und Anwältin Joelle Rich aber schon länger ein Paar gewesen sein. Depps vermeintliche Romanze mit der smarten Juristin, die Amal Clooney zum Verwechseln ähnlich sieht, gilt inzwischen jedoch als beendet. Laut People sollen sich der Schauspieler und Rich ebenso heimlich wie sie einander gedatet haben im Stillen getrennt haben.

Johnny Depp wieder Single?

Einer Quelle zufolge sollen Johnny Depp und die in London ansässige Anwältin, die ihn 2018 in seinem Verleumdungsprozess gegen die britische Zeitung The Sun vertrat, nicht mehr zusammen sein. Ein Grund für die angebliche Trennung wird nicht genannt.