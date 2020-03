Alicia Keys: "Meine Mutter ist ein Champion"

US-Sängerin Alicia Keys (39) bestaunt noch immer die Energie, mit der ihre Mutter sie in New York aufgezogen hat. "Meine Mutter war alleinerziehend. Sie ist unglaublich. Ein Champion", sagte Keys der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Seitdem ich selbst Mutter bin, bewundere ich sie noch viel mehr. Wie sie das damals alles schaffen konnte."

Helden des Alltags

Die zweifache Mutter singt in ihrem Song "Underdog" über die oftmals unterschätzten Helden des Alltags, wie alleinerziehende Mütter, Soldaten oder Medizinstudenten. "Ein Underdog zu sein, ist die Kunst, das zu tun, was niemand von dir erwartet. Das passiert jedem von uns, wenn wir angezweifelt werden oder uns beweisen müssen", sagte Keys.