Alicia Keys: "Ich bin kein Sklave des Make-ups"

Es habe Jahre gedauert, bis sie den Mut fasste, auf Mascara und Co. zu verzichten. Vergangenes Jahr schwor Alicia Keys den zahlreichen Beauty-Produkten, die zuvor zu ihrem Alltag gehörten, endlich ab (mehr dazu hier ). Für ein Shooting für das Magazin Allure ließ die Sängerin nun zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Foundation an ihre Haut.

"Eine Frau sollte machen, was sie will"

"Ich bin kein Sklave des Make-ups. Ich aber auch kein Sklave des Nichttragens von Make-up", sagte sie im Interview. "Ich kann das in jedem Moment entscheiden. Das ist mein Recht." Mit 20 Jahren sei sie in diese "komische Welt" gekommen, in der man sie mit Make-up zukleisterte und in grelles Licht stellte. In diesem saß sie dann zwei bis drei Stunden und schwitzte einfach nur.

Sie habe durch die vielen Produkte immer mehr Hautprobleme bekommen, bis sie irgendwann dachte: "Wer bin ich darunter?" Sie sei nicht perfekt, doch um Perfektion gehe es auch nicht. Ihr Fazit: "Eine Frau sollte in Bezug auf ihr Gesicht, ihren Körper und ihre Gesundheit machen, was sie will. Ich halte nichts von diesen lächerlich hohen, unrealistischen Erwartungen, die man an die Erscheinung von uns Frauen hat."