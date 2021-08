Alicia Keys feiert 11. Hochzeitstag: "Es wird immer besser"

Über Alicia Keys

Keys wurde in New York geboren, 1981 im Viertel Hell's Kitchen in Manhattan, damals noch für seine hohe Kriminalitätsrate berüchtigt. Ihre Mutter zog sie weitgehend alleine auf. "Ich bin diese Person, die es nicht aus Hell's Kitchen heraus hätte schaffen sollen, die als Prostituierte hätte enden sollen, als junge Mutter schon mit 16 Jahren oder als Drogenabhängige", sagte Keys dem Guardian. "Ich bin diejenige, die zur falschen Zeit am falschen Ort hätte sein sollen, um dann verletzt oder getötet zu werden." Anstelle dessen schließt Keys als Klassenbeste die Schule ab und bekommt im Anschluss direkt ein Stipendium für eine Elite-Universität und einen Plattenvertrag - entscheidet sich nach einer Weile aber ganz für die Musik.