Alicia Keys: Sinnlich, wütend und ohne Angst davor

„Da lernst du sehr früh, Wände um dich herum aufzubauen und mit allem aufzupassen, was du sagst, um dich selbst zu schützen“, erzählte Keys in einem Interview mit Billboard. „Und als ich dann so jung in das Musikbusiness kam, war ich immer die Unerfahrenste, die Neue in einer fremden Welt. Ich war zwar nie unehrlich, aber sagen wir zurückhaltend. Ich war politisch korrekt, aber nicht authentisch in meiner Energie und mit meinen Gefühlen.“