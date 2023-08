Albert lud Ex-Geliebte zum Ball - Charlène wirkte distanziert

So hatte Coste gegen die monegassische Landesfürstin in einem Interview ausgeteilt und behauptet, sie sei Alexandre keine gute Stiefmutter gewesen. Auf einer Veranstaltung in Marylebone soll Alberts Verflossene laut Daily Mail etwas später wenig Verständnis für die gesundheitlichen Probleme von dessen Ehefrau gezeigt haben. "Es ist mir egal, was mit ihr los ist", soll Coste über Charlène gemeint haben. "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma", soll Coste außerdem hinzugefügt haben.

Trotz der diffamierenden Aussagen muss Charlène immer wieder Costes Anwesenheit am Fürstenhof ertragen. So hatte sich Albert während des Klinkaufenthalts seiner Frau bei gleich mehreren Terminen in Monte Carlo mit seiner früheren Geliebten präsentiert. Nun wurde sie auch zum traditionellen Rot-Kreuz-Ball eingeladen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wittert sie ihre Chance? Ex-Geliebte umgarnt Albert in Charlènes Abwesenheit