Seit einiger Zeit ist Kourtney Kardashian mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker liiert. Vor Kurzem wurden aber böse Gerüchte um den Musiker laut, als Shanna Moakler - Barkers Ex-Frau - behauptete, ihre Ehe sei gescheitert, weil Barker eine außereheliche Affäre mit Kourtneys Schwester Kim Kardashian gehabt haben soll.

Kim Kardashian dementiert Affäre mit Travis Barker

Alabama, die gemeinsame Tochter von Travis Barker und Moakler war es, die das Affärengerücht in die Welt gesetzt hat. In einer Instagram-Story teilte die 15-Jährige den Screenshot einer SMS, die sie angeblich von ihrer Mutter erhalten haben soll und in der unter anderem steht: "Ich habe mich von Travis scheiden lassen, weil ich ihn bei einer Affäre mit Kim erwischt habe! Jetzt ist er in ihre Schwester verliebt ... Es ist alles eklig ... Ich bin nicht die Böse!"