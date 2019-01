Ärger im Paradies: So begann das Dschungelcamp 2019

In der 13. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kämpfen seit Freitagabend zwölf Prominente um die Siegesprämie von 100.000 Euro, die es mit der Dschungelkrone zu gewinnen gibt. Bei einer Kandidatin flossen jedenfalls schon vor Einzug in das Camp Tränen.

Tränenreicher Start für das Dschungelcamp 2019

Der ersten Prüfung mussten sich acht der zwölf Kandidaten bereits vor Einzug in den Dschungel stellen. Für Evelyn Burdecki, Leila Lowfire, Gisele Oppermann, Peter Orloff, Tommi Piper, Felix van Deventer, Bastian Yotta und Doreen Dietel ging es hoch nach oben.

In 100 Metern Höhe mussten die Stars gesichert einen "Steg ins Nichts" entlanggehen, an dessen Ende sie einen Buzzer drücken sollten. Das sorgte für Aufregung bei " Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann. Sie vergoss bereits vor Beginn der Prüfung Tränen und sagte als erste Kandidatin in Rekordzeit: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"