Adoptiv-Kind von Eminem soll durch Zufall von seinem biologischen Vater erfahren haben

Im Deutschen hat sich - anders als im Englischen - die sprachliche Regelung im Zuge des Gender-Diskurses mit Angaben über genderneutrale Pronomen für die eigene Person bisher noch nicht so verbreitet wie etwa in den USA oder Großbritannien. Schon 2019 sagte etwa Popstar Sam Smith, non "non-binary" zu sein. Smith ist also weder eindeutig ein Mann, noch eine Frau.

Gender steht dabei für die soziale, selbst definierte Geschlechtsidentität. Durch das aktive Nennen der Personalpronomen soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass die eigene Gender-Identität nicht zwingend mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen muss und nicht binäre und Transpersonen vor Diskriminierung geschützt werden.

Stevie weist im TikTok-Clip darauf hin, unter anderem die im Englischen neutralen Pronomen "they/them" zu akzeptieren - im Video ist am Ende aber "alle Pronomen" zu lesen - das bedeutet, dass aktuell sämtliche Personalpronomen okay sind. "Seht zu, wie ich beginne, mich mit mir selbst wohl zu fühlen", so der Teenie.