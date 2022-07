Große Ehre: Pippa Middelton macht Herzogin Kate Konkurrenz

Das imposante schottische Anwesen seines Vaters dürfte jedenfalls eines Tages an James Matthews übergehen - was Pippa zur Hausherrin machen würde. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere luxuriöse Unterkünfte, darunter eine großzügige Hotel-Lodge, die Gäste mieten können. "In den kommenden Jahren und insbesondere als zukünftige Lady Glen Affric wird Pippa Middleton in der Lage sein, auf dem großen schottischen Glen Affric Estate ihres Mannes großzügig zu unterhalten", sagte der australische Kunsthistoriker Michael Reed 2016 gegenüber der Daily Mail.

Es ist freilich auch möglich, dass David Matthwes das Grundstück verkauft, anstatt es seinem Sohn zu übergeben. Sollte James Matthwes das Anwesen aber wie angenommen erben, würde er den Titel zwar mitvererbt bekommen, diesen aber wohl nicht formell verwenden. Ein "Laird" ist ein schottischer Titel, der Jahrhunderte zurückreicht: Es war ursprünglich die Bezeichnung für Immobilienbesitzer.