Adels-Experte: Meghan wollte für Royal-Auftritte bezahlt werden

Der Adels-Experte will außerdem herausgefunden zu haben, dass sich Prinz Harrys Ehefrau generell falsche Erwartungen von der Tätigkeit als Royal gemacht hätte. Die Daily Mail zitiert eine Passage aus dem neuen Enthüllungsbuch, in der Low behauptet, Meghan habe geglaubt, sie würde die "Beyoncé des Vereinigten Königreichs" werden, als sie Harry heiratete. Am Ende sei sie völlig desillusioniert worden. Die strengen Regeln am Hof habe sie gehasst. Schon bald habe sie sich vom Hofprotokoll und den zahlreichen Vorschriften, an die man sich als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie halten muss, zunehmend "in die Enge getrieben und missverstanden" gefühlt - was schließlich mit Meghans und Harrys Austritt aus dem Königshaus endete.

Das Herzogpaar von Sussex hat sich zu den Behauptungen bisher nicht geäußert.