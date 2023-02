Adele über Leben unter Schmerzen

Ein Bandscheibenvorfall auf Höhe L5/S1 kann starke Schmerzen im unteren Rückenbereich hervorrufen. Je nach der Stärke des Druckes, der auf den eingeklemmten Nerven lastet, strahlen die Schmerzen teilweise in die Extremitäten, so zum Beispiel in Oberschenkel oder Waden, aus.

Die Schmerzen belasten Adele inzwischen schon länger. Bereits während ihres Silvesterauftritts in der Wüstenstadt war sie auf einige der Symptome eingegangen. Sie müsse "heutzutage watscheln, da ich wirklich schlimme Ischiasschmerzen habe", teilte sie in einem von The Daily Star veröffentlichten Video mit.