Absetzung von "Roseanne" spaltet amerikanische Öffentlichkeit

Barr selbst entschuldigte sich zwar für den „schlechten Scherz“. Auch gab sie zunächst in einem – später gelöschten – Tweet dem Konsum von Schlaftabletten die Schuld für ihre Äußerung. Danach postete sie aber viele Tweets von Menschen, die sie verteidigten. Die Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump versuchte sich etwa damit zu rechtfertigen, dass Trump in einer Foto-Montage mit Orang-Utans verglichen worden sei. „Das ist okay, aber das nicht?“, fragte sie rhetorisch.