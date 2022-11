Aaron Paul ändert seinen Namen: Wie der "Breaking Bad"-Star wirklich heißt

Der aus der Erfolgsserie "Breaking Bad" bekannte Schauspieler Aaron Paul hat seinen Namen geändert. Wie das Magazin People berichtet, habe der 43-Jährige einen Antrag gestellt, um den Nachnamen seiner Familie und den seines sieben Monate alten Sohnes legal zu ändern.

Aaron Paul heißt mit Nachnamen eigentlich Sturtevant

Demnach soll der aus Idaho stammende Schauspieler, der in "Breaking Bad" an der Seite von Bryan Cranston Jesse Pinkman verkörperte, vor Gericht Dokumente eingereicht haben, um seinen Nachnamen offiziell in Paul ändern zu lassen. Den Namen seines kleinen Sohnes wolle er ändern.