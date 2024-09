80-Jährige macht bei einer Miss-Universe-Wahl mit: "Möchte die Welt verblüffen"

Übrigens der erste Schönheitswettbewerb in Korea, der keine Altersbeschränkungen hat. Auch der Walk im Bikini oder Badeanzug wurde in Korea gestrichen.

Mit weiteren 31 Kandidatinnen rittert also auch Choi um die begehrte Tiara, um beim Miss Universe-Finale im November in Mexiko Korea vertreten zu können. "Ich möchte die Welt verblüffen. Wie kann eine 80-jährige Frau so gesund sein? Wie hat sie diesen Körper erhalten? Wie ernähren Sie sich?", so Choi Soon-hwa gegenüber dem Sender CNN.

"Wenn man alt wird, nimmt man zu … Deshalb möchte ich zeigen, dass wir auch im Alter gesund leben können." Das Senioren-Model wollte unbedingt mitmachen, auch wenn sie nicht gewinnen sollte, "ich war fest entschlossen, diese Chance zu nutzen."

Man müsse auch im Inneren mit sich im Reinen sein, ist sie sich sicher. "Äußerlich schön auszusehen ist wichtig, aber ich denke, man muss auch innerlich entspannt sein und wissen, wie man andere respektiert. Außerdem muss man positiv denken", so Choi.