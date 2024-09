Brechen mit allen Klischees: Senioren-Models erobern die Vienna Fashion Week

Alles Begann mit einem textilen Nachlass. "Ich wollte diesen Stücken neues Leben einhauchen und so auch eine schöne Erinnerung an einen geliebten Menschen haben", sagt Madlena Komitova , Leiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien.

Schnell waren modebegeisterte Klub-Mitglieder (alle 60, 70, 80 Jahre plus) gefunden, die diese coolen Teile auf dem Laufsteg präsentieren. Die Ausgangsbasis der Modelle waren Kleidungsstücke, die schon existieren. Diese wurden in einem aufwendigen Prozess aufgewertet und für die individuelle Trägerin personalisiert.

"Die Seniorinnen und Senioren, die in unserer Gruppe dabei sind, haben ein enormes kreatives Potenzial und wollen auch im Alter von 60, 70, 80 plus noch ihre Vorstellungen und Träume realisieren – sowohl als Designerinnen als auch als Models“, so die Projektleiterin Irena Reichel.

Am Projekt "Fashion Reloaded" sind 15 Klubmitglieder beteiligt, mit einer Ausnahme bisher lauter Frauen.

"Ich war früher Chefsekretärin in einem großen Konzern. Bei Modeschauen auf dem Laufsteg zu gehen, war immer ein heimlicher Traum“, sagte zum Beispiel Model Brigitte Zellermayer (73) gegenüber der APA.

Bei der Vienna Fashion Week ernteten die rüstigen Models jedenfalls ganz viel Applaus.