Kreative Mode-Szene: Die Wiener Alters-Wilden

In einem Hinterzimmer drängen sich die Models. Ein Blick in den Spiegel, ob die Frisur hält und der Rock sitzt. Dann der Startschuss: Aus einer Box dröhnt Musik, eine Frau nach der anderen tritt aus dem Zimmer. Selbstbewusst, aufrecht, den Blick nach vorne gerichtet, marschieren sie über den imaginären Laufsteg. Eine Frau mit Klemmbrett dirigiert die Choreografie. Dann ist die Musik vorbei, die Models nehmen ihre finale Pose ein, die Umstehenden spenden Applaus.

Noch ist dieser leise – schließlich ist es erst ein Probelauf für den großen Auftritt bei der Vienna Fashion Week kommende Woche.

Die Models lachen, atmen durch, lassen sich auf die Sessel fallen. Ob sie schon aufgeregt sind? „Ach, das wird schon“, erwidert eine der Frauen und lacht. „Der Klaus Maria Brandauer ist mit 81 auch noch nervös. Das gehört halt dazu“, sagt eine andere.

Keine Eitelkeiten, keine nennenswerte Nervosität, dafür jede Menge Vorfreude. Kein Champagner, dafür Kaffee, Maresi und Zimtschnecken in einem Seniorentreff in der Gumpendorfer Straße. Und die Models, die sind allesamt selbstbewusste Frauen über 60: Ja, an dieser Generalprobe ist so einiges ungewöhnlich.