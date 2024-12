70 Jahre Annie Lennox: Ein Leben zwischen Musik und Aktivismus

Bereits im zarten Alter von vier Jahren wurde bei Annie Lennox eine große Begabung für Poesie, Musik und Zeichnen entdeckt. Früh lernte die gebürtige Schottin Klavier und Flöte spielen. Sie zog nach London, um klassische Musik zu studieren, brach aber kurz vor ihrem Abschluss ab.

In einem Restaurant, in dem sie als Kellnerin arbeitete, lernte sie Dave Stewart (72) kennen. Die beiden wurden ein Liebespaar und begannen auch gemeinsam Musik zu machen. Obwohl damals dann privat nicht mehr zusammen, veröffentlichten sie 1981 als Eurythmics ihr erstes Album „In the Garden“.

Es folgten Hits wie „Sweet Dreams (Are Made of This)“, „Love Is a Stranger“, „Who’s That Girl?“ oder „Here Comes the Rain Again“. Nicht nur mit ihrer unverwechselbaren Stimme, auch mit ihrer androgynen Optik fiel Lennox auf.