Eurythmics-Star Annie Lennox: Erstes Tattoo mit 67

Über Annie Lennox

Lennox wuchs in den 50er-Jahren im schottischen Aberdeen in einer einfachen Familie auf. Doch eine Chorleiterin förderte schon mit sieben ihr musikalisches Talent und half ihr, ihre Stimme zu entwickeln. Mit einem Stipendium studierte sie an der Royal Academy of Music in London Flöte, Klavier und Cembalo und kellnerte mit langen braunen Haaren und in Hippie-Kleidern, um sich über Wasser zu halten.

Dabei lernte sie ihren späteren Eurythmics-Partner Dave Stewart kennen. Mit der Popgruppe The Tourists hatten sie erste Hits, doch die Gruppe löste sich auf, und Lennox und Stewart blieben auf 35 000 Pfund Schulden sitzen. Lennox bekam Panikattacken; sie trennen sich privat, aber arbeiteten weiterhin zusammen. "Es war die Hölle und ich will so etwas nie wieder erleben", sagte sie später laut Daily Mail. "Ich war am Boden zerstört von den Traumata und Dramen."

Dennoch gründeten Lennox und Stewart eine neue Band, das Synthiepop-Duo Eurythmics. Stewart beschrieb dem National Public Radio viel später die paradoxe Situation: "Vorher haben wir niemals Songs geschrieben; jetzt schreiben wir 140 Lieder über unsere Trennung." "Ich war ziemlich depressiv", sagte Lennox rückblickend dem Independent: "Also hatte ich das Bedürfnis, etwas emotional, psychologisch und künstlerisch durch Schreiben, Singen und Aufführen auszudrücken."