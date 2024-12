Judi Dench (90) spricht über ihre Karriere, Familie und neue Hobbys

Bekannt wurde sie als Charakterdarstellerin und als Star der englischen Bühne. Weltberühmt machte sie Hollywood und seit "Skyfall" kennt Judi Dench (wird morgen, Montag, 90) jedes Kind als James Bonds Chefin M. Ihre Karriere begann mit 23 am Old Vic Theater in London, und wie alle guten britischen Schauspieler schaffte sie mit Shakespeare-Stücken den Durchbruch.

Mit 90 ist Dame Judi Dench gezwungenermaßen in Pension, denn sie leidet an altersbedingter Makuladegeneration, einer Augenerkrankung. KURIER: Mit Kenneth Branagh haben Sie bei "Mord im Orient Express" ein Zehn-Jahresjubiläum gefeiert. Was hat er, das andere Regisseure und Co-Stars nicht haben und warum arbeiten Sie so gern mit ihm zusammen? Judi Dench: Meine Connection zu diesem Film entstand, weil ich in "Ein Wintermärchen" mitgespielt habe, und dies war das zehnte Mal, dass ich mit Kenneth Branagh zusammenarbeite. Ich war mit ihm in "Ein Wintermärchen", und am allerletzten Tag kam er in mein Zimmer und sagte: "Judi, ich frage mich, ob du interessiert wärst." Und ich sagte: "Ja, ja, absolut", ohne zu wissen, worum es ging oder was er vorschlug. So bin ich irgendwie bei diesem Projekt gelandet. Er ist einfach ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Im Orient Express war ich vor dem Film übrigens noch nie, aber ich habe meiner Tochter und ihrem Partner tatsächlich dieses Jahr Tickets für den Orient Express geschenkt. Nach dem Dreh dachte ich, es könnte auch für mich Spaß machen, mich bei ihnen "einzuschleichen" und mitzureisen – habe sie dann aber allein gelassen.

Von all den Charakteren, die Sie in verschiedenen Medien gespielt haben, welche Rolle empfanden Sie als die erfüllendste? Ich würde sagen, Cleopatra: Sie ist launenhaft, witzig, herrisch, leidenschaftlich, respektlos – das ganze Leben steckt in dieser Rolle. Man bekommt ein emotionales und intellektuelles Work-out, während man sie spielt. Ich würde sie gern bis heute noch spielen, mich auf diese Rolle vorbereiten – ich bekomme auch jetzt noch Gänsehaut bei dem Gedanken. Sie haben vor einem Jahr ein Buch herausgebracht, eine Art Memoiren mit dem Titel Shakespeare: The Man Who Pays the Rent (Shakespeare: Der Mann, der die Miete zahlt), weil Sie Jahrzehnte lang Ihre Miete mit den Stücken bezahlt haben, in denen Sie die Hauptrolle spielten. Worum geht es darin? Es sind Momentaufnahmen der Vergangenheit: Premieren-Geschenke, Urlaube im Ausland, Erinnerungen an verlorene Freunde und geliebte Menschen. Wenn ein angehender Schauspieler einen Abschnitt des Buches lesen sollte, welchen würden Sie empfehlen? Ich hoffe, dass in jedem Kapitel etwas zu finden ist, das von Nutzen sein könnte. Aber es gibt speziell Ratschläge zum Probenprozess, zum Umgang mit Lampenfieber am Premierenabend und Tipps zum Vortrag von Versen. Ich teile einfach ein bisschen von dem, was ich in den letzten 70 Jahren gelernt habe, in der Hoffnung, dass es als Sprungbrett für angehende Schauspieler dient, um ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Aber wir haben auch wunderbares Feedback von Menschen erhalten, die keine Schauspieler sind – viele von ihnen wurden in der Schule von Shakespeare abgeschreckt – und nach der Lektüre unseres Buches inspiriert waren, seine Stücke erneut zu entdecken.