5. Hochzeitstag: Daniela Katzenberger veröffentlicht Fotos ihrer Luxus-Feier

Pompös

Das Jawort fand am 4. Juni auf dem Petersberg in Bonn statt. "Ich werde dich auf Händen tragen, solange ich Kraft habe", versprach Bräutigam Cordalis. "Du bist mein Ein und Alles. Und jetzt verspreche ich dir vor Gott, dass es immer so sein wird", fügte der Sohn des mittlerweile verstorbenen Schlagerstars Costa Cordalis hinzu. Die damals 29-jährige Katzenberger antwortete im weißen, glitzernden Hochzeitskleid: "Manchmal ist es nur ein kleiner Augenblick, der dein Leben verändert. Der Moment, wenn du weißt, dass die Zeit stillsteht."