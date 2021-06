Neue Frisur: Daniela Katzenberger hat sich von wasserstoffblonder Mähne getrennt

In einem weiteren Post verriet sie, dass sie in letzter Zeit eine Perücke getragen habe, um ihr Umstyling bis zur Ausstrahlung jener Folge ihrer Doku-Soap, in der es thematisiert wird, geheim zu halten. "Die Sendung heute ist schon ein paar Monate her", schrieb sie am Mittwoch auf Instagram zu, Schnappschuss, der sie mit Haarteil zeigt. Ihren Fans sei die haarige Veränderung trotzdem längst aufgefallen. Die Kommentare habe sie jedoch "höflich ignoriert".

Katzenberger wohnt mit ihrem Mann Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter Sophia auf Mallorca.