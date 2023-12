45. Geburtstag mit Tochter Suri: Katie Holmes' harter Weg als alleinerziehende Mama

Ihren 45. Geburtstag am 18. Dezember hat Schauspielerin Katie Holmes zusammen mit ihrer 17-j├Ąhrigen Tochter Suri verbracht, die sie mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise teilt. Das Mutter-Tochter-Duo wurde am Montagabend zusammen in New York City gesichtet. Die Daily Mail ver├Âffentlichte Fotos, auf denen eine schick gekleidete Holmes zufrieden in die Kamera eines Paparazzo l├Ąchelt (zu sehen hier). Holmes trug ein lang├Ąrmliges schwarzes Kleid mit Federdetails an den B├╝ndchen und ein Paar spitze wei├če Stiefel, Suri einen Mantel und Schuhe mit Abs├Ątzen - wohin die beiden unterwegs waren, ist nicht bekannt.