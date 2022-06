40 Jahre E. T.: So viel hätte der Anruf zu seinem Heimatplaneten gekostet

Die Stars des Films waren ja auch die Geschwister Elliott und Gertie, gespielt von Henry Thomas (50) und Drew Barrymore (47). Beim Casting bekam der damals zehnjährige Henry Thomas die Aufgabe, sich vorzustellen, ein Regierungsmitarbeiter wolle ihm E.T. wegnehmen. Thomas brach daraufhin in Tränen aus und überzeugte mit seiner Darbietung, sodass Spielberg direkt meinte: "Ok, Kind, du hast den Job."

Die ersten sechs Monate nach dem Erscheinen des Kultfilms seien für den jungen Schauspieler besonders hart gewesen. "Ich wurde so belagert, dass ich einfach das Haus nicht mehr verlassen habe." Er blieb aber immer an seiner Schauspielkarriere dran und hat auch heute noch Rollen in größeren und kleineren Produktionen.