4 Jahre nach starbesetzter Hochzeit: Scheidung bei Milliarden-Erbin Ivy Love Getty

Es war die Hochzeit des Jahres 2021, als Ivy Love Getty, die Enkelin des US-amerikanischen Öl-Tycoons J. Paul Getty, den Fotografen Tobias Alexander Engel geheiratet hat - mit jeder Menge Prunk und Pomp in der City Hall in San Francisco.

Jetzt wird berichtet, dass die Ehe der beiden keine vier Jahre nach dem Jawort gescheitert ist.

Ivy Love Getty soll Scheidung eingereicht haben: Sorge um Familien-Vermögen Laut Page Six soll die milliardenschwere Influencerin die Scheidung eingereicht haben. Das Paar soll zunächst im Dezember 2020 im Rahmen einer privaten Zeremonie geheiratet hat, bevor es im November 2021 eine opulente Bilderbuchhochzeit gab, über die in der Vogue ausführlich berichtet wurde. Eine Quelle berichtet, dass das Paar einen Ehevertrag abgeschlossen hatte, um den riesigen Reichtum von Gettys berühmter Familie zu schützen. Als Mitglied der Getty-Familie soll Ivy "auf rechtliche Verstrickungen" achten, so der Insider. In einer von Page Six eingesehenen Gerichtsakte soll zu sehen sein, dass ein Anwalt von Getty im Jänner 2024 die Scheidung eingereicht hat. Sie wird als "umstritten" aufgeführt, was bedeutet, dass sich die Parteien nicht mit einem Mediator geeinigt haben, bevor Getty das amtliche Ehe-Aus eingefordert hat.

Opulente Hochzeitsfeier im November 2021 Ivy Love Getty hatte sich an ihrem großen Tag nicht in einem, sondern in gleich zwei Brautkleidern trauen lassen. Zum Altar schritt sie in einer Robe von John Galliano für Maison Margiela Haute Couture. Das maßgeschneiderte Kleid war alles andere als klassisch: Die bodenlange, semitransparente Robe war mit silbernen Spiegel-Elementen in Blumenoptik geschmückt. Ein hauchdünner Schleier rundete den Brautlook ab. Dazu trug Getty "Christian Louboutin"-Schuhe, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit Designer John Galliano entstanden sind. Ihren Schmuck soll sich die Milliarden-Erbin laut Vogue aus der Sammlung ihrer prominenten Großmutter geliehen haben.

Auch die Kleider der Brautjungfern hatte Galliano entworfen. Die Satin-Kleider waren alle farblich aufeinander abgestimmt, auch wenn jedes Kleid ein eigenes Design bekam. "Normalerweise mache ich keine Brautjungfern-Kleider, weil die Brautkleider alleine schon so viel Zeit in Anspruch nehmen", erklärt der Designer gegenüber Vogue, "aber ich war so verzaubert von Ivy und ihren Geschichten von diesen Frauen, mit denen sie aufgewachsen ist".

Die Hochzeitsfeier war eine Themenparty, bei der sich die Gäste - zu denen unter anderem Schauspielerin Anya Taylor-Joy zählte - in 60er-Jahre-Kostümen blicken ließen. Wie die Daily Mail berichtete, soll die Anmietung des Rathauses, in dem sich Getty als Braut feiern ließ, für eine Hochzeit bei 10.000 US-Dollar beginnen. Dabei handle es sich aber nur um die Mietgebühren für die Räumlichkeiten. Hinzu kommen unter anderem Ausgaben für Dekoration, Hochzeitsfotografen, Essen, Securitys und die musikalische Bespaßung. Wer ist Ivy Getty? Ivy Love Getty ist die Urenkelin des Ölmagnaten Jean Paul Getty und die Enkelin von Gordon Peter Getty, der vor seinem Tod auf der "Forbes"-400-Liste der reichsten Amerikaner stand. Ihr Vater, John Gilbert, ist im vergangenen Jahr im Alter von 52 Jahren an einer Fentanyl-Überdosis und einer Herzkomplikation verstorben. Ihren Noch-Ehemann Engel hat sie durch ein Familienmitglied kennengelernt. Auf der Pariser Fashion Week traf man sich eines Tages wieder - und es funkte. "Ich habe diesen süßen Typen gesehen, der Fotos von der Veranstaltung und von mir gemacht hat", zitiert Vogue die schwerreiche Künstlerin. "Ich bin natürlich hinübergegangen und wir haben angefangen zu reden. Schnell wurde uns klar, dass wir uns schon einmal im Jahr zuvor kennengelernt hatten."