35 Jahre Ehe: Das Liebesgeheimnis von Kevin Bacon und Kyra Sedgwick

Die Kinder Travis (34) und Sosie Ruth (31) machten das Glück perfekt. Die ganze Familie stand sogar im Film „Loverboy“ (2005) unter der Regie von Bacon vor der Kamera. Übrigens, bei vier Episoden der Erfolgsserie „The Closer“ mit Sedgwick in der Hauptrolle führte Bacon ebenfalls Regie.

„Das Besondere an Kyra ist, dass sie diese Figur so gut kennt, sie ist so gut vorbereitet und hat ziemlich starke Entscheidungen darüber getroffen, wie sie etwas spielen wird, und ehrlich gesagt greife ich selten ein und sage: ,Das ist einfach nicht richtig.’ Meistens bin ich nur der Affe, der ,Action’ und ,Cut’ sagt“, meinte er dazu.

Die ganze Familie hat sich auch die gleichen Tattoos stechen lassen, ein von Bacon entworfenes Design, das alle Initialen der Familie enthält. Aber was macht denn jetzt eine erfolgreiche Ehe aus? „Ich scherze, dass das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe darin besteht, keine Eheratschläge von Prominenten anzunehmen“, sagte Sedgwick einmal lachend auf diese Frage.

Aber etwas ließ sie sich dann doch entlocken. „Es muss ein Stück Ganzheit in dir sein, bevor du zulassen kannst, dass dich jemand liebt“, meint sie. „Wir waren immer die größte Unterstützung und die größten Fans des anderen“, und auch gemeinsam lachen sei sehr wichtig. „Ein Sinn für Humor ist entscheidend. Er (Kevin Bacon) ist verdammt lustig.“

Ein Drama gab’s dann doch in ihrem Leben, sie verloren 2008 durch Bernie Madoffs (2021) Schneeballsystem fast ihr ganzes Vermögen. „Es war beängstigend für eine lange Zeit, aber wir wussten, dass wir es schaffen würden. Und so vielen Menschen ging es noch viel schlimmer“, so die Schauspielerin.