Wie Kevin Bacon und Kyra Sedgwick fast ihr gesamtes Vermögen verloren

Schauspieler Kevin Bacon hat offen darüber gesprochen, den größten Teil seines Vermögens wegen Bernie Madoffs Schneeballsystems verloren zu haben.

Bacon und Sedwick verloren "das meiste Geld"

In einer von Jason Batemen, Will Arnett und Sean Hayes moderierten Folge des Podcasts "Smartless", enthüllte der "Footloose"-Star, dass er und Ehefrau Kyra Sedgwick "das meiste Geld in Madoff gesteckt haben".

Vor über zehn Jahren endete Madoffs Schneeballsystem mit dessen Verhaftung. Der Schaden betrug damals rund 65 Milliarden Dollar. Investoren kämpfen immer noch um Rückzahlungen. Auch Bacon und seine Frau sind dem ehemaligen Starinvestor und früheren Verwaltungsratschef der Technologiebörse Nasdaq auf den Leim gegangen.