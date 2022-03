30 Jahre ohne Kontakt: Kelly Rowland wiedervereint mit ihrem Vater

Kelly Rowland war Teil der erfolgreichen Girl-Band Destiny's Child an der Seite von Beyoncé. Sie selbst durfte sich auch über einige Hits als Solo-Sängerin freuen, wie etwa ihr Duett "Dilemma" mit Rapper Nelly oder den Sommer-Kracher "When Love Takes Over" mit David Guetta. Privat hat sie gerade ebenfalls großen Grund zur Freude. Nach 30 Jahren haben sie und ihr Vater wieder zueinander gefunden. Laut der Musikerin war ein berühmter Kollege nicht ganz unbeteiligt.

Kelly Rowland: Nach 30 Jahren wieder Kontakt zu ihrem Vater

Anfang der Woche war Kelly Rowland zu Besuch in der Amerikanischen "Today"-Show. Dort berichtete die 41-jährige Sängerin über die Wiedervereinigung mit ihrem Vater Christopher Lovett, nachdem sie sich drei Jahrzehnte lang gemieden hatten.