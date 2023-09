30 Jahre Haft für Danny Masterson - Bijou Phillips reichte Scheidung ein

Der Verkündung des Strafmaßes wohnten mehrere Familienangehörige im Gerichtssaal bei, auch Ehefrau Phillips. Die polizeilichen Ermittlungen hatten 2017 begonnen. Unter den Klägerinnen war auch eine frühere Freundin des Schauspielers.

Masterson und Phillips hatten 2011 geheiratet. Ihre Tochter wurde 2014 geboren. Phillips, die in Filmen wie "Almost Famous" oder "Hostel 2" mitspielte, stammt aus der Ehe des "The Mamas and the Papas"-Sängers John Phillips mit der Sängerin und Schauspielerin Geneviève Waïte.