30 Jahre "Backstreet Boys": Wie die "Boys" zu Männern wurden

Denn da wurden die Backstreet Boys gegründet beziehungsweise eher zusammengecastet. Pearlman schaltete eine Zeitungsanzeige in Orlando und ließ Hunderte junge Männer vorsingen. Der Erfolg stellte sich schnell ein. Der Schmuse-Hit "I Want It That Way" schaffte es etwa in 25 Ländern auf drei Kontinenten an die Spitze der Charts. Gesamt konnten sie bisher 130 Millionen Platten verkaufen.

Doch wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. Die fünf US-Amerikaner hatten ein bestimmtes Image zu bedienen – sie sollten quasi Katalogware sein. Dazu gehörte, dass sie für die Öffentlichkeit unbedingt heterosexuell sein mussten und natürlich nicht vergeben, sodass sie für das vorwiegend weibliche Publikum nahbar und in einer gewissen Art und Weise auch verfügbar waren.