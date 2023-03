3 Anzeichen dafür, dass Harry und Meghan in den USA unten durch sind

Es macht ganz den Eindruck, als hätte die Veröffentlichung der Netflix-Doku "Harry & Meghan" und von Prinz Harrys Memoiren "Spare" (deutscher Titel: "Reserve") zumindest in den USA nicht den Effekt, den die Sussexes, wie der Prinz und Ehefrau Meghan auch genannte werden, erreichen wollten. Die Popularität der beiden ist in den letzten Monaten in den USA gesunken, wie mehrere Umfragen zeigen. Überhaupt macht es den Anschein, als würde man Meghan und Harry in Amerika nicht mehr ganz so ernst nehmen, wofür es mehrere Anzeichen gibt.

1. Beliebtheitswerte am Tiefpunkt

Die Popularität von Prinz Harry und Meghan ist auf beiden Seiten des Atlantiks auf einem Allzeittief, lautet eine Analyse von US-Fernsehmoderatorin Megyn Kelly. Mittlerweile dürfte es in den Vereinigten Staaten um die Beliebtheit des Ehepaares sogar noch schlechter bestellt sein als in Großbritannien. In den vergangenen Monate seien die Popularitätswerte von Meghan und Harry ins Bodenlose gesunken. "Sie sind in Amerika und Großbritannien noch tiefer gefallen", so Kelly. Meghan sei dabei unbeliebter als Harry.