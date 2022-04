18 Jahre: Neil Patrick Harris schickt Ehemann süße Worte zum Jubiläum

Für viele Fans war es eine Überraschung, als sich Neil Patrick Harris, der in der Serie "How I Met Your Mother" als großer Playboy in fast jeder Folge eine neue Dame eroberte, in der Öffentlichkeit als homosexuell outete. Seit 18 Jahren ist er mit seinem Partner zusammen.

Neil Patrick Harris gratuliert seinem Ehemann zum Jubiläum

Seit 2014 sind Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Burtka verheiratet. Ihr erstes Date hatten sie jedoch bereits vor 18 Jahren, wie der Schauspieler nun auf Instagram verriet.