"How I Met Your Father": Starttermin, Trailer und Titelsong veröffentlicht

Bald geht es los: Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass es von der Erfolgsserie "How I Met Your Mother" eine Neufassung geben wird. In der Hauptrolle der Sophie wird Schauspielerin Hilary Duff zu sehen sein. Im Vergleich zum Original wird das Spin-Off allerdings einen wichtigen Unterschied haben: Diesmal gehe es nicht um einen Mann, sondern um eine Frau, die ihren Kindern erzählt, wie sie deren Vater kennenlernte. Als Erzählerstimme wird "Sex and the City"-Star Kim Cattrall durch die Serie führen. Nun wurde der Starttermin, der erste Trailer sowie der neue Titelsong veröffentlicht.

"How I Met Your Father" hat einen Starttermin

Auch im deutschsprachigen Raum müssen die Fans der Kult-Serie nicht auf die neue Version verzichten. Ab 9.März startet "How I Met Your Father" beim Streaming-Service Disney+.