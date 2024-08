120 Tage Intensivstation: Heinz Hoenig darf erstmals an die frische Luft

Heinz Hoenig war im Mai wegen akuter Herzprobleme in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden und lag nach Angaben seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig im künstlichen Koma. Kurz darauf wurde er zunächst erfolgreich an der Speiseröhre operiert. Im Juli wurde berichtet, dass eine Operation an der Hauptschlagader noch ausstehe.