Management gibt Update über Gesundheitszustand von Heinz Hoenig

Hoenig war wegen akuter Herzprobleme in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden und lag nach Angaben seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig im künstlichen Koma. Kurz darauf wurde er zunächst erfolgreich an der Speiseröhre operiert. Eine Operation an der Hauptschlagader steht aber noch aus.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg "Das Boot" mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er-Jahren ("Der große Bellheim", "Der Schattenmann", "Der König von St. Pauli"). Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Hoenig lebt mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen kleinen Kindern in Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt).