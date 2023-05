1 Monat nach Trennung: Model Toni Garrn mit neuem Freund in Cannes

Inzwischen ist Garrn allem Anschein nach neu verliebt. Bei den Filmfestspielen in Cannes zeigte sie sich Hand in Hand an der Seite des spanischen Models und Schauspielers Jon Kortajarena. Wie lange die beiden ein Paar sind, ist nicht bekannt.

Garrn und Pettyfer hatte im Oktober 2020 inmitten der Coronapandemie zunÀchst standesamtlich in Hamburg geheiratet, im Jahr darauf wurde Tochter Luca geboren. Im Juni 2022 folgte eine Zeremonie am Meer auf der griechischen Insel Paros.