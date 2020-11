"007" Lashana Lynch über neue Bond-Rolle: "Jede Schwarze Frau hätte Anfeindungen bekommen"

"Wenn der neue Film draußen ist, dann wird etwas Zeit vergehen, und dann werden wir uns mit der Zukunft beschäftigen müssen. Aber momentan können wir nur an Daniel denken." Der 52-jährige Craig hatte angekündigt, dass der kommende Film "No Time To Die" sein letzter Einsatz werden wird.

"Ich will jede mögliche Sekunde rausholen", scherzte Craig, der bis mindestens bis April 2021 James Bond bleibt, bei US-Talker Jimmy Fallon.

Dass es bei dem neuen Starttermin im Frühjahr bleibt, ist angesichts der Unvorhersehbarkeit der Coronalage nicht sicher. Als der Film erstmals unter dem Arbeitstitel "Bond 25" angekündigt wurde, sollte er im Oktober 2019 starten. Dann gab es einen Regisseurswechsel, der US-Amerikaner Cary Fukunaga ersetzte den Briten Danny Boyle, und der Start wurde auf Februar 2020 verlegt. Wegen Änderungen am Drehbuch wurde der Termin um zwei weitere Monate korrigiert. Als "No Time To Die" endlich fertig war, brach die Coronapandemie aus.