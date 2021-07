Star-Violinist Yury Revich: "Wir brauchen mehr Komponistinnen"

In seinen jungen Jahren spielte Revich bereits Konzerte in bekannten Musikhäusern, wie der Carnegie-Hall in New York, an der Mailänder Scala, in der Metropolitan Hall in Tokio oder in der Cadogan Hall in London. Und natürlich im Wiener Musikverein.

Am 15. Oktober 2020 eröffnete er die neueste Veranstaltungs-Location in Wien, die Libelle am Dach des Museumsquartiers. "Nächstes Jahr soll ich erstmals ein Konzert im Kolosseum in Rom spielen", sagt Revich mit Vorfreude. Wenn ihm Corona keinen Strich durch die Rechnung mache, betont er.

Instagram, die Verbindung zu den Fans

Yury Revich ist einer der Künstler, der in sozialen Medien äußerst aktiv ist. Mit 28.000 Followern auf Instagram hat er sich eine Community aufgebaut.

"Viele Kollegen haben sich gegen Instagram gesträubt. In Zeiten von Corona haben sie aber gemerkt, wie wichtig das ist. Ich konnte dank meiner Follower weiterhin Hauskonzerte geben. Das hat mir geholfen, die Krise zu überleben", so Revich.