Zweites EM-Gold für Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri

Für Vasiliki sind die Gold-Medaillen eine große Genugtuung für die verpassten Chancen bei der diesjährigen WM im Februar in Doha, wo sie in beiden Bewerben jeweils nur Rang sechs erreichte und sehr enttäuscht war. Bei der WM in Fukuoka 2023 hatte sie mit zweimal WM-Silber ihre bisher größten Erfolge gefeiert. Bei der EM 2022 in Rom hatte Vasiliki zweimal Bronze gewonnen.

Zwei Tage nach dem ersten Europameistertitel ihrer Karriere wiederholt Vasiliki Alexandri das Kunststück auch in der freien Kür. Die österreichische Synchronschwimmerin holt bei der EM in Belgrad abermals Gold und krönt damit ihre aktuelle Topform.

Während Eirini und Anna Maria Alexandri, Weltmeisterinnen von Fukuoka 2023, die Europameisterschaft in Belgrad aus Krankheitsgründen auslassen mussten, holte ihre Drillingsschwester "Vaso" in Serbien alles, was es zu holen gab. "Ich bin schon ein wenig traurig, dass meine Schwestern jetzt nicht dabei sein können. Das wäre schon ein wenig anders, hatte Vasiliki Alexandri nach der Goldmedaille am Dienstag gesagt. Es war das erste Solo-Gold für Österreich in der Geschichte des Synchronschwimmens.